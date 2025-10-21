نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غدًا الأربعاء احتفالية خاصة بمناسبة مئوية مؤسسة روزاليوسف الصحفية والتي صدر العدد الأول من المجلة الأعرق في الوطن العربي في أكتوبر 1925.

الاحتفالية تقام تحت برعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والسياسيين ونجوم الفن والرياضة، وبهذه المناسبة تصدر مجلة روزاليوسف أعداد نادرة وبمحتوى غير مسبوق في الصحافة المصرية وسلسلة إصدارات خاصة في مئوية روزاليوسف.

كما تتضمن الأعداد مقالات نادرة لكبار الكتاب ونجوم الصحافة خلال قرن، ولأول مرة يتم توثيق تاريخ مصر بالكاريكاتير، فضلا عن رصد أقوى المعارك والحملات التي إنتصرت فيها روزاليوسف وأشهر 10 معارك انتصرت فيها خلال قرن كامل.

وفي الإصدارات نتناول كيف تنبأت المجلة بحرب أكتوبر وتفاصيل استجواب قتلة السادات وأخطر مغامرة صحفية داخل تل أبيب، فضلا عن أسرار القضية التي حبست إحسان عبدالقدوس، ولماذا طلب القذافي وساطة روزاليوسف لمصالحة السادات، وكيف بدأت الحرب على الإرهاب من صفحات روزاليوسف؟.

كما تتضمن الأعداد مقالات نادرة لـ "فاطمة اليوسف" عن الورطة التي واجهت صدور العددين الثاني والثالث في المجلة وكذلك مذكرات صاحبة الجلالة فاطمة اليوسف من العدد الأول.

الأعداد النادرة يتم فيها الكشف كيف واجهت روزاليوسف الموساد داخل تل أبيب، وقصة أول معركة فكرية على تنظيم المشايخ وأسرار قضية الفساد التي مهدت لثورة يوليو 1952.

وفي المجلة كثيرمن الموضوعات عن مصر في مائة عام من المعارك.