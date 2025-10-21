نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ / 2026م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ / 2026م، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 22 أكتوبر وحتى الخميس 6 نوفمبر المقبل، مؤكدة أنه لن يُقبل أي طلب بعد هذا الموعد.

وأوضحت الوزيرة أنه، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، تم تخصيص 12 ألف تأشيرة حج يتم تنفيذها من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، مشددة على حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية من خلال إنهاء جميع التعاقدات مبكرًا لضمان راحة وسلامة الحجاج.

وأضافت أن القرعة الإلكترونية العلنية ستجرى مركزيًا عبر بوابة الحج المصرية الموحدة منتصف شهر نوفمبر المقبل، لاختيار الفائزين من جميع المحافظات، وفقًا لنسبة الطلبات المقدمة بكل محافظة والمستويات المتاحة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، على أن يتم إعلان النتائج النهائية (أصلي واحتياطي بنسبة 30%) على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وفي المديريات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات.

من جانبه، أوضح الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن التقديم يقتصر على أعضاء الجمعيات الأهلية المسجلين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية، شريطة أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يوليو 2025، وألا تكون مرفوعة ضدها أي دعاوى قضائية أو صادرة بشأنها قرارات حل.

وأشار إلى أن من بين الشروط الأساسية أن يكون المتقدم مقيمًا في نطاق المحافظة المتقدم منها، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وهو ما سيتم التحقق منه من خلال شهادة التحركات بعد إعلان نتيجة القرعة.

كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في 8 فبراير 2026م الموافق 20 شعبان 1447هـ، ويُستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

ويُشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، وكذلك لأصحاب الإعاقات الحركية أو البصرية من نفس الجنس، وفقًا لتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

ولفت عبد الموجود إلى أن بعض الحالات الصحية غير المسموح لها بالتقدم طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، تشمل مرضى الفشل الكلوي، وتليف الرئة، والسمنة المفرطة، والمراحل المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، ومرضى الزهايمر والأمراض النفسية أو المعدية النشطة، مؤكدًا أن المؤسسة القومية لتيسير الحج تحتفظ بحقها في إعادة الفحص الطبي واستبعاد غير القادرين صحيًا على أداء المناسك.

كما شدد على عدم السماح بالتسجيل في أكثر من جهة سواء بوزارة الداخلية أو السياحة أو الجمعيات، حيث يتم اعتماد أول طلب يسجل على البوابة الموحدة للحج، مع ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

وأضاف أن نماذج التقديم ستوزع من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات المستوفية للشروط، لاستيفائها من الراغبين في أداء الفريضة ومرافقيهم، بحد أقصى ثلاثة متقدمين في الاستمارة الواحدة من الأقارب، على أن تتحمل الجمعية مسؤولية صحة البيانات المقدمة، وتُعاقب بالحرمان من المشاركة في الموسم التالي حال ثبوت أي مخالفة.

وأكد أنه يمكن للراغبين أيضًا التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الحج الموحدة (hij.moi.gov.eg) بعد سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، حيث يتم مراجعة الطلبات من مديريات التضامن الاجتماعي المختصة قبل اعتمادها بشكل نهائي.

