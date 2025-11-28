نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيحات رسمية حول إنشاء مبنى مركز الزوار الجديد بمنطقة الدير البحري بالأقصر في المقال التالي

القاهرة - مبنى جديد لخدمة الزائرين بديلًا للمنشأة القديمة المتصدعة

ردًا على ما تم تداوله عن إقامة مبنى خرساني بمنطقة الدير البحري الأثرية، أكدت وزارة السياحة والآثار أن المبنى الجاري إنشاؤه هو مركز زوار حديث يهدف لخدمة الزائرين والمرشدين السياحيين، من خلال توفير مساحة مناسبة لاستقبال المجموعات وتقديم الشرح التعريفي في بيئة آمنة. ويأتي هذا المبنى بديلًا للمنشأة القديمة التي تمت إزالتها بعد ظهور شروخ وتصدعات خطيرة.

دراسات جيولوجية وهندسية كشفت هشاشة التربة القديمة

وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية محمد عبد البديع أن الدراسات الجيولوجية أثبتت أن المنطقة قائمة على تكوينات طفلية هشة، ما تسبب في تصدع المبنى السابق. وعلى ذلك، تم إنشاء المبنى الجديد بعد استيفاء الدراسات الهندسية والحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

اختيار موقع آمن يحافظ على البانوراما البصرية للمعبد

حرصت الوزارة على بناء مركز الزوار في موقع أكثر صلابة واستقرارًا، مع إبعاده إلى أقصى اليمين لتجنب التأثير على خط الرؤية الرئيسي لمعبد الدير البحري، بما يضمن الحفاظ على المشهد البصري العام دون أي تشويه أو إزعاج بصري.

تجهيزات هندسية وأمنية متطورة داخل المبنى الجديد

وأشار الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، إلى أن التصميم الهندسي يتضمن مصارف مياه ذاتية الصرف وخزانات حديثة مؤمّنة ضد التسريب، إلى جانب منظومة تأمين متكاملة تشمل أجهزة الأشعة السينية وبوابات كشف المعادن وأنظمة تكييف مركزية تناسب طبيعة الأجهزة المستخدمة.

ثلاثة اعتبارات رئيسية وراء اختيار موقع المبنى الجديد

اعتمد اختيار الموقع البديل على ثلاث ركائز أساسية: إقامة المبنى على أرض ثابتة وآمنة، تحسين المشهد البصري للمعبد بإزاحة المبنى عن موضعه القديم، وتطبيق أعلى معايير المتانة الهندسية والأمان الفني.

التزام كامل بالحفاظ على الطابع الأثري للمنطقة

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن جميع الأعمال تتم وفق الضوابط المعتمدة وتحت إشراف الجهات المختصة، مع الالتزام الدائم بحماية الأثر وضمان سلامة الزوار في منطقة الدير البحري.