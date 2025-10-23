نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر الشروط الكاملة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

أوضح الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن التقديم يقتصر على أعضاء الجمعيات الأهلية المسجلين والمسددين لاشتراكاتهم، بشرط أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يوليو 2025، وألا تكون ضدها أي دعاوى قضائية أو قرارات حل.

وأضاف أن المتقدم يجب أن يكون مقيمًا داخل نطاق المحافظة التي يتقدم منها، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، وأن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، مع استثناء المرافق لأحد والديه إذا بلغ 18 عامًا.



تأتي هذه الشروط في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على ضمان العدالة والشفافية بين المتقدمين، ومنع تكرار فرص الحج، وضمان أن يستفيد من التأشيرات أعضاء الجمعيات النشطون والمستحقون فعليًا.