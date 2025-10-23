نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يوجه بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير لعامل مسجد من ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصرف مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، ومنح شهادة تقدير للسيد/ محمد عبده أمين محمد، عامل مسجد النور المحمدي بالحكر البحري التابع لإدارة أوقاف 15 مايو والتبين بمديرية أوقاف القاهرة؛ تقديرًا لانضباطه والتزامه بأداء مهامه، وحرصه على خدمة المسجد حتى خارج أوقات عمله الرسمية، علمًا بأنه من ذوي الهمم الذين يُحتذى بهم في الإخلاص والتفاني.

ويأتي هذا التقدير في إطار توجيهات وزير الأوقاف بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، وتحفيز النماذج المشرفة من العاملين المتميزين داخل الوزارة.

وفي هذا السياق، تهيب وزارة الأوقاف بجميع منسوبيها الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، أداءً للأمانة، وحفاظًا على قدسية المسجد.

كما تتوجه الوزارة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين المخلصين الذين يجسدون بروحهم العالية قيم الانضباط والإخلاص، ويسهمون بأدائهم في تعزيز رسالة المسجد، وصون أمانة الكلمة، وتحقيق الأمن الفكري في ربوع الوطن.