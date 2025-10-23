الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً -

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، عن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب اليوم الخميس، وذلك بعدما انتهت فترة الفصل فى الطعون، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر الجارى وتنشر القائمة النهائية بالجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر الجاري.

سبق، وأعلن القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة عن إطلاق قاعدة بيانات لناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة وعبر التطبيق الإلكترونى للهيئة https://www.elections.eg التى تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافى، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جمع أفراد أسرته فى لجنة واحدة.

وأكد القاضى احمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى أن الموقع والتطبيق الإلكترونى للهيئة قد تم تطوير هما وفقًا لأعلى المعايير التقنية لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى الخدمات فى تجربة أمنة وفعالة وخالية من أية تعقيدات.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين فى الاستفادة من هذه التيسيرات الإسراع بتقديم الطلبات عبر الموقع والتطبيق المشار اليهما فى موعد غايته الخميس الموافق 23 من أكتوبر الجاري.