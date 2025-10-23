نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ القيادة السياسية بفوز مصر بجائزة أفضل وجهة تراثية عالميًّا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وللحكومة المصرية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة فوز مصر بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة، ضمن جوائز السياحة العالمية التي أعلنها منتدى السياحة العالمي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا التتويج العالمي المستحق يجسد ما تبذله الدولة المصرية من جهود رائدة في صون الإرث الحضاري والإنساني لمصر، وفي إبراز ما تمتلكه من كنوز تاريخية فريدة تمثل جزءًا أصيلًا من ذاكرة الإنسانية.

وأشار إلى أن هذا الفوز يعكس رؤية القيادة السياسية في الجمع بين التنمية الحديثة والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية، ويؤكد المكانة العالمية التي تتبوؤها مصر كمنارة للتاريخ والحضارة والإنسانية.

وختم الوزير تهنئته داعيًا الله تعالى أن يديم على مصر أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه رفعة الوطن وخير أبنائه.