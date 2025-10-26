نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تم تخصيص 12 ألف تأشيرة حج يتم تنفيذها من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، ضمن الاستعدادات لموسم حج 1447هـ / 2026م.

وأكدت الوزارة أن المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة، بدأت استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج عبر المديريات التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

استمرار تلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية

أوضحت وزارة التضامن أن عملية تلقي طلبات الحج مستمرة وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين من أعضاء الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن اختيار الحجاج سيتم من خلال قرعة علنية إلكترونية في وقت لاحق بعد غلق باب التقديم.

كما شددت الوزارة على حرصها على تقديم خدمات مميزة لحجاج الجمعيات تشمل الإقامة، والتنقلات، والرعاية الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة أداء المناسك.