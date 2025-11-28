نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ تعزيز استراتيجية مصر للطاقة النظيفة ومتابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متابعة حكومية مستمرة لتقدم مشروعات الطاقة المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على متابعة جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتلبية الاحتياجات التنموية والاستهلاكية.

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% في مزيج الطاقة

أكد رئيس الوزراء أهمية دور الشركات العالمية والمحلية كشريك أساسي في تنفيذ خطط الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، من خلال مشروعات توسعية تعتمد على الإمكانات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الحيوي.

تيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة

وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى حرص الدولة على توفير مزيد من المحفزات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الفائدة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات كبرى في الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير الشبكات الكهربائية لاستيعاب إنتاج الطاقة النظيفة

كما تمت الإشارة إلى جهود الدولة المتواصلة لرفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية، بهدف استيعاب الإنتاج المتزايد من الكهرباء الناتجة عن المصادر المتجددة، وضمان جودة واستقرار التغذية الكهربائية في مختلف المناطق.

استعراض موقف المشروعات وتخصيص الأراضي لمزيد من التوسع

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الخطط المستقبلية والتوسع في تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات على مستوى الجمهورية.