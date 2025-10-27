الأهلى يترقب الموقف.. بيراميدز يفتح ملف تفعيل عقد محمد حمدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 09:36 مساءً - بدأت إدارة الكرة بنادي بيراميدز التفاوض مع محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق، من أجل تفعيل بند تمديد تعاقده لمدة موسم إضافي، وذلك بعدما اقترب عقده الحالي من نهايته بنهاية الموسم الجاري.

ويتضمن عقد اللاعب بندًا يتيح للنادي تفعيل التجديد لموسم آخر بشرط موافقة الطرفين، وهو ما تعمل إدارة بيراميدز على حسمه خلال الفترة الحالية في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

في المقابل، ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع محمد حمدي عقب نهاية الموسم، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع بيراميدز، بينما رحب اللاعب مبدئيًا بخوض تجربة جديدة حال عدم تجديد تعاقده مع ناديه الحالي.

وكان محمد حمدى قد نجح، في تسجيل أول أهدافه بقميص منتخب مصر أمام غينيا بيساو، جاء هدف محمد حمدى الأول في مباراته الـ30 بقميص منتخب مصر الذى بدأها بمباراة ليبيريا في 30 سبتمبر 2021، ليعرف طريق المرمى اليوم لأول مرة، بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف خلال مشاركاته مع الفراعنة.