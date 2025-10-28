نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتأهل لربع النهائي بعد الفوز على الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره الباطن بثلاثية في اللقاء القوي الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الباطن ضمن منافسات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص مباراة الأهلي والباطن

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الباطن برتم سريع وارتطمت كرة صالح أبو الشامات بالعارضة في الدقيقة 5 وسجل تركي جلفان الهدف الأول للأهلي بالخطأ بمرماه في الدقيقة 23 وحاول الباطن تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الباطن برتم هادئ نسبيا ثم سجل فراس البريكان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 50 صنع دامز وعاد بالهدف الثالث في الدقيقة 58 ولكن تم الغاؤه للتسلل وسجل ايفان توني الهدف الثالث في الدقيقة 66 صنعه له محمد عبدالرحمن ثم انتهت المباراة بينهم 3/0.