نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قرار جديد من جهات التحقيق بشأن واقعة إنهاء حياة سيدة وصغارها بالهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمرت جهات التحقيق المختصة، بدفن أجساد سيدة وصغارها الثلاثة، في واقعة إنهاء حياتهم بطريقة مؤسفة في منطقة اللبيني.

كما قررت جهات التحقيق حبس المتهم في الواقعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تواصل تحقيقاتها معه للوقوف على ملابسات ودوافع ارتكاب الجريمة.

أقوال المتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها في الهرم

وفي وقت سابق، أدلى المتهم بإنهاء حياة عشيقته وصغارها الثلاثة بمنطقة الهرم، باعترافات صادمة أمام رجال المباحث عقب ضبطه.

أقوال المتهم بإنهاء حياة عشيقته وأبنائها الثلاثة

وقال المتهم، ويدعى “أحمد. م”، (38 سنة)، إنه تعرف على "زيزى" أم الصغار الثلاثة منذ 3 شهور عندما كانت تتردد على المحل ملكه الذي يبيع فيه أدوية بيطرية.

وأضاف أنه نشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت لعلاقة غير شرعية، وعندما نشبت خلافات بينها وبين زوجها حضرت إليه مع أبنائها الثلاثة وأقامت في شقته المستأجرة.

وتابع أنه اكتشف أنها متعددة العلاقات، فقرر الانتقام منها، وقام بإحضار سائل تنظيف بيطري يحوي مادة ك أو ية وخلطها بعقار طبي وقدمه لها، مما تسبب في رحيلها ونقلها لمستشفى قصر العيني وتركها هناك لمدة ثلاثة أيام، واصطحب الصغار للتخلص منهم خشية الإبلاغ عنه.

وأضاف أنه قام بتسميم الابن الأكبر وشقيقته بنفس السم، وعندما رفض الثالث ألقاه في ترعة المنصورية، واستعان بعامل لديه في المحل يدعى “رمضان. ص”، (54 سنة)، وأحضر “توكتوك” له وتخلصا منهما بإلقائهما بمدخل عقار بمنطقة اللبيني.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفاده تلقي العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب بلاغًا من الأهالي بالعثور على جسد صغير (13 سنة) وأخرى (11 سنة) كانت في حالة إعياء ورحلت في وقتٍ لاحق بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم والرائد أحمد عبادة والنقباء محمد شريف وأحمد كمال معاونين المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة بسبب علاقة غير شرعية، مع المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.