رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال اخترق وقف إطلاق النار أكثر من 140 مرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - أكد صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في مخططها لتقويض جهود تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنها تسعى لإفساد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بحجة عدم تسليم جثث المحتجزين الإسرائيليين من قبل حركة حماس.

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن قوات الاحتلال هي من تسببت في مقتل عدد من رهائنها جراء القصف داخل الأنفاق، لافتًا إلى أن إسرائيل دمّرت أكثر من 90% من معالم قطاع غزة، واستخدمت ما يزيد على 200 ألف طن من المتفجرات، كما سمحت مؤخرًا بدخول معدات مصرية محدودة لإزالة الركام، ومنعت دخول معدات من دول أخرى مثل قطر وتركيا، وواصلت خرق التهدئة أكثر من 140 مرة، ما أدى إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

وشدّد عبد العاطي على أهمية دور مصر والدول الوسيطة في تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات، مطالبًا بضرورة تحرك أمريكي فاعل لتسريع نشر قوات حفظ سلام دولية لحماية المدنيين وضمان تنفيذ خطة السلام الأمريكية.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يواجهون ورطة سياسية مع اقتراب الانتخابات، في ظل فشل واشنطن في كبح السلوك العدواني للحكومة الإسرائيلية المتطرفة.