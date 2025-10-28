إخلاء سبيل سائق توك توك وعامل فى واقعة مقتل سيدة فيصل وأطفالها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 10:28 مساءً - قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل عامل بمحل، وسائق توك توك، ساعدا المتهم فى جريمة قتل سيدة وأولادها الثلاثة فى منطقة اللبينى بفيصل، وذلك بضمان محل إقامتهما.

جاء القرار بعد أن باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في الجريمة البشعة التي هزّت منطقة فيصل، والمتهم فيها مالك محل لبيع الأدوية البيطرية بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة والتخلص من جثثهم داخل العقار الذي يقيم فيه.

من جانبها، عاينت جهات التحقيق العيادة البيطرية الخاصة بالمتهم في منطقة اللبيني بالهرم، وتحفظت على المادة الكاوية التي استخدمها في قتل ضحاياه، تمهيدًا لإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وبيان طبيعتها.

وتواصل النيابة استكمال سماع أقوال المتهمين وضبط باقي الأدلة التي تكشف تفاصيل الجريمة ودوافع ارتكابها.