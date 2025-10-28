الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية نحو ملعب الملك فهد الدولي لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات الموسم، حيث يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، في مباراة ينتظرها الملايين لما تحمله من تاريخ وتنافس وإثارة بين عملاقي الكرة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 وتفاصيل التوقيت والتشكيل

أعلنت شبكة قنوات ثمانية الرياضية عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي، ومن ضمنها مواجهة النصر والاتحاد المرتقبةk وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة Thmanyah 1 HD بجودة عالية، مع تغطية تحليلية شاملة قبل انطلاق اللقاء وبعده، تتضمن تقارير فنية وتحليل أداء اللاعبين واللحظات الحاسمة في المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 3/4 عرب سات 11919 أفقي (H) 27500 5/6

يمكن استقبال القناة بسهولة على أجهزة الاستقبال الحديثة ومتابعة اللقاء بجودة صورة وصوت عالية دون الحاجة لأي اشتراك إضافي.

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025 على ملعب الملك فهد الدولي في الأوقات التالية:

8:00 مساءً بتوقيت السعودية

7:00 مساءً بتوقيت مصر

9:00 مساءً بتوقيت الإمارات

ويتطلع النصر لمواصلة تألقه بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما يسعى الاتحاد للعودة إلى سكة الانتصارات واستعادة هيبته في البطولات المحلية.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتحاد

من المتوقع أن يدخل المدرب المواجهة بخطة هجومية متوازنة تضم أبرز نجوم الفريق، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

نواف العقيدي خط الدفاع: غيسلان كونان – ألفارو غونزاليس – عبد الإله العمري – سلطان الغنام

غيسلان كونان – ألفارو غونزاليس – عبد الإله العمري – سلطان الغنام خط الوسط: بروزوفيتش – أوتافيو – عبد الله الخيبري

بروزوفيتش – أوتافيو – عبد الله الخيبري خط الهجوم: ساديو ماني – أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو

تحظى مباراة النصر والاتحاد بمتابعة جماهيرية ضخمة في السعودية والوطن العربي، نظرًا لما يمتلكه الفريقان من قاعدة جماهيرية عريضة وتاريخ عريق مليء بالبطولات. ومن المنتظر أن تكون المواجهة نارية ومليئة بالإثارة والندية، إذ يسعى كل فريق لخطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة الحلم نحو التتويج بالكأس الأغلى في المملكة.