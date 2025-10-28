الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء تصعيدًا عسكريًا جديدًا، تمثل في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع انفجارات عنيفة هزّت مدينة غزة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في القطاع.

قصف مدفعي وانفجارات إسرائيلية عنيفة تضرب غزة

وأفاد مراسل الجزيرة بأن القصف تسبب بحالة من الذعر بين السكان، وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الأخير أوعز للمستوى العسكري بتنفيذ "ضربات قوية وفورية" في قطاع غزة، دون الإشارة إلى طبيعة الأهداف أو توقيت العمليات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد على الحدود، وسط تحذيرات من انهيار التفاهمات الأمنية، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الفلسطيني حول الخسائر أو الرد المحتمل على هذا التصعيد.