نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة سيصمد

أحمد جودة - القاهرة - قلل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار في غزة سيصمد".

وأضاف في حديثه إلى الصحفيين: "ستكون مناوشات صغيرة هنا وهناك. نعلم أن حماس هاجمت جنديا إسرائيليا ونتوقع أن يرد الإسرائيليون".

وكانت حركة "حماس" أكدت مساء اليوم الثلاثاء أن لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح، مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وقبلها قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القيادة العسكرية تلقت تعليمات بشن ضربات قوية على غزة فورا، وذلك بعد استكمال المشاورات الأمنية.

وشمل الهجوم الإسرائيلي قصف محيط شارع مستشفى الشفاء بعدد من الصواريخ الحربية، واستهداف الساحة الخلفية للمستشفى.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب