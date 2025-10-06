نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 أكتوبر.. معجزة عسكرية غيّرت وجه التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نصر العزة والكرامة.. مصر تحتفل بمرور أكثر من نصف قرن على حرب أكتوبر

تحتفل مصر والقوات المسلحة المصرية اليوم بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وفي كل عام تحتفل مصر بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، تلك الحرب التي غيرت مسار التاريخ وأعادت لمصر كرامتها وعزتها.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1973، نجحت القوات المسلحة المصرية في عبور خط بارليف، محققة انتصارًا عظيمًا على العدو الإسرائيلي.

أحداث حرب أكتوبر

وقبل بداية حرب أكتوبر مرت مراحل الإعداد للحرب بالعديد من الأمور والخطط والتالي كانت كالآتي:

مرحلة التخطيط والتنفيذ: وتم التخطيط للهجوم بعناية فائقة من قبل القيادة المصرية، حيث تم اختيار يوم السبت 6 أكتوبر كتاريخ للهجوم، ليتزامن مع يوم الغفران اليهودي. عبور قناة السويس، ونجحت القوات المصرية في عبور قناة السويس بقيادة المشير أحمد إسماعيل، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في الأيام الأولى من الحرب. تحرير سيناء، وكانت الحرب خطوة مهمة نحو استعادة سيناء، التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب 1967.

نتائج حرب أكتوبر 1973

استعادة الكرامة المصرية والتي أثبتت حرب أكتوبر قدرة مصر على تحدي الصعاب واستعادة كرامتها. تغيير في ميزان القوى: وغيرت الحرب ميزان القوى في المنطقة، وأظهرت أن الجيوش العربية قادرة على تحقيق النصر. تحقيق السلام: ومهدت حرب أكتوبر الطريق لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 لإبرام اتفاقية كامب ديفيد.

وتحتفل مصر كل عام بذكرى حرب أكتوبر، تخليدًا لذكرى الشهداء وتكريمًا لجهود الجنود المصريين.

وتقام العديد من الفعاليات العسكرية والشعبية، بما في ذلك العروض العسكرية والعروض الجوية، لتعكس الفخر والاعتزاز بالنصر.