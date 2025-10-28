البريد المصري يتيح سلفة لـ 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:28 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة القومية للبريد عن إتاحة خدمة جديدة تحت اسم «خزنة»، تقدم تمويلًا فوريًا لأصحاب المعاشات بحد أقصى يعادل ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط مرنة تمتد لمدة ستة أشهر.

وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين المستفيدين من مواجهة النفقات الطارئة مثل العلاج أو الإصلاحات المنزلية أو المتطلبات المعيشية الضرورية، بطريقة منظمة وآمنة.

وتأتي خدمة «خزنة» ضمن جهود البريد المصري لدعم أصحاب المعاشات وتوفير حلول تمويلية عاجلة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تندرج المبادرة ضمن خطة الهيئة القومية للبريد لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يضمن حصولهم على سيولة مالية آمنة وسريعة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاقتراض التقليدي أو التعامل مع مؤسسات تمويل غير رسمية.