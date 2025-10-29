نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة رسمية في يوم الافتتاح.. الحكومة المصرية تحتفل بالمتحف المصري الكبير في حدث عالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تعلن إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير أول نوفمبر

إجازة رسمية في يوم الافتتاح.. الحكومة المصرية تحتفل بالمتحف المصري الكبير في حدث عالمي.. أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن منح العاملين في الدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم السبت 1 نوفمبر 2025، تزامنًا مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، اللي بيعتبر من أكبر وأهم المشاريع الثقافية في العالم.

القرار صدر بعد اجتماع موسع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، لمتابعة آخر استعدادات الافتتاح اللي هيشهد حضور شخصيات عالمية وسفراء ووزراء من مختلف الدول.

الافتتاح الأضخم في تاريخ مصر الحديث

حسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن الحفل المنتظر هيكون الأضخم في تاريخ مصر الحديث، وهدفه إظهار مكانة الدولة المصرية كأحد أهم مراكز الحضارة في العالم.

وهيتضمن الاحتفال عروض فنية عالمية ومشاركة لعدد كبير من الفنانين المصريين والدوليين، إلى جانب عروض ضوئية تحاكي التاريخ الفرعوني على واجهة المتحف، اللي بيطل على أهرامات الجيزة في مشهد فريد.

متحف بيحكي قصة حضارة عمرها آلاف السنين

المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى أثري، لكنه مشروع حضاري ضخم بيجسد قوة مصر الناعمة، وبيجمع أكتر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

وهيضم المتحف قاعات عرض تفاعلية، وساحات مفتوحة، ومركز مؤتمرات دولي، ومنطقة ترفيهية ومطاعم تطل على الأهرامات مباشرة، عشان يقدّم تجربة سياحية وثقافية متكاملة للزوار من كل أنحاء العالم.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير بعد الافتتاح

هيبدأ استقبال الزوار رسميًا من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بالمواعيد التالية:

مجمع المتحف: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 10 مساءً.

قاعات العرض: من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

الحجز المسبق متاح عبر الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، على أن يتم غلق الحجز قبل موعد الزيارة بيوم.

أسعار التذاكر المعلنة

للمصريين:

البالغ: 150 جنيهًا

الطلاب وكبار السن: 75 جنيهًا

للعرب:

الزائر العربي: 300 جنيه

الطلاب: 150 جنيهًا

الأطفال أقل من 6 سنوات: دخول مجاني

للأجانب:

البالغ: 600 جنيه مصري

الطلاب: 300 جنيه

الأطفال من 6 إلى 12 سنة: 300 جنيه

الهدف من الإجازة: مشاركة المصريين فرحتهم بتاريخهم

مصدر حكومي أوضح إن الهدف من منح الإجازة هو تمكين المصريين من متابعة الحدث العالمي التاريخي، والمشاركة في الاحتفالات اللي هتُبث على الهواء مباشرة من قلب الجيزة، باعتباره حدث وطني وسياحي غير مسبوق.

وأشار المصدر إلى أن الدولة تعتبر المتحف المصري الكبير بوابة جديدة لتطوير السياحة الثقافية وجذب ملايين الزوار خلال السنوات القادمة، خاصة بعد اكتمال منظومة التطوير في محيط الأهرامات.