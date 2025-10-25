العالم اليوم - سوريا.. شابة تختلق قصة اختطافها "لابتزاز" عائلتها

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. شابة تختلق قصة اختطافها "لابتزاز" عائلتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 أكتوبر 2025 01:20 مساءً - في واقعة وصفت بـ"الغريبة"، أقدمت شابة من ريف مصياف في سوريا، على اختلاق قصة اختطافها بهدف ابتزاز عائلتها ماديا، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية حقيقة ما جرى وتطيح بالمخطط.

وقال مدير المديرية، العميد إبراهيم المواس، إن الجهات المختصة باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ عن فقدان الاتصال بالمواطنة (ش.ص) من قرية دير شميل عقب عودتها من عملها، حيث شملت التحريات مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود وجمع المعلومات حول خط سيرها.

وأضاف المواس أن نتائج التحقيقات لم تظهر أي مؤشرات على وقوع حادثة خطف، ما دفع الوحدات المعنية لتكثيف البحث، ليتم لاحقا تحديد مكان تواجد الشابة في أحد المنازل على أطراف مدينة مصياف، برفقة شخصين.

وبناء على إذن من النيابة العامة، جرى توقيف المتورطين، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وسلاحا فرديا.

وأظهرت التحقيقات أن الشابة اتفقت مع الشخصين على اختلاق حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها.

وأكد مدير الأمن الداخلي أن جميع الموقوفين أحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقا للأنظمة النافذة.