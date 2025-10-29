نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آداب حلوان تبحث سبل التعاون مع مؤسسة "هي مصر" لتنمية المجتمع لتنفيذ برامج تدريبية لطلابها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت كلية الآداب بجامعة حلوان على تعزيز الشراكات المجتمعية والتواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني،و استقبل الدكتور أحمد الراوي عميد الكلية إيريني أكرم مديرة البرامج بمؤسسة "هي مصر" لتنمية المجتمع، والأستاذة نورهان عبد الحميد مساعد مدير المؤسسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلام سيد عبد القوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي محمد سالم، مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية.

وقد ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يُسهم في تنظيم برامج تدريبية متخصصة لطلاب الكلية، تهدف من خلالها إلى تأهيلهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم التطبيقية، كما تم بحث إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تبادل الخبرات والكوادر وهو ما يعود بالنفع على الطرفين.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والمجتمعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم في إعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.