العالم اليوم - ترامب يعطي الضوء الأخضر لسيول لبناء غواصة نووية

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 03:28 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه أعطى موافقته لكوريا الجنوبية على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، بعد يوم من إعلان البلدين التوصل إلى اتفاق تجاري واسع النطاق.

والتقى ترامب نظيرَه الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الأربعاء، في مدينة غيونغجو في جنوب البلاد، حيث وصل الرئيس الأميركي لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وقال مستشار للرئيس الكوري الجنوبي، الأربعاء، إن البلدين توصلا إلى اتفاق واسع النطاق يغطي الاستثمار وبناء السفن، فيما قال ترامب إن الاتفاق "أنجز إلى حد كبير".

وقال ترامب على منصته "تروث سوشل"، الخميس: "أعطيتهم الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، بدلا من الغواصات القديمة الأقل سرعة والتي تعمل بالديزل والتي يملكونها حالياً".

وأضاف في منشور منفصل: "ستبني كوريا الجنوبية غواصتَها التي تعمل بالطاقة النووية في أحواض بناء السفن في فيلادلفيا، في الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع: "قطاع بناء السفن في بلادنا سيشهد عودة قوية قريبا".

والأربعاء، طلب لي من ترامب اتخاذ قرار بشأن السماح لبلاده بتسلم "وقود للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية".

وقال له: "نحن لا نقترح بناء غواصات مسلحة بأسلحة نووية، لكن الغواصات التي تعمل بالديزل لديها قدرة تحمل أقل تحت المياه، وهو ما يحد من قدرتنا على تعقّب الغواصات الكورية الشمالية أو الصينية".

من جهة أخرى، أعلن ترامب، الأربعاء، أنه لم يتمكن من ترتيب لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته كوريا الجنوبية، منهيا بذلك التكهنات بشأن قمة محتملة بعد سنواتٍ من الجمود الدبلوماسي.