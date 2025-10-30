نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سماكة: طاهر محمد يحتاج لإعادة تقييم مستواه مع الأهلي.. وحامد حمدان صنع الفارق مع بتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمرو سماكة نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات لبرنامج ستاد المحور إنه يشعر بالحزن لتراجع نتائج فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري، مؤكدًا أن مشكلة الإسماعيلي مادية في المقام الأول، والأمور داخل النادي تُدار بشكل عشوائي، مطالبًا بضرورة وضع حلول عاجلة لإنقاذ الفريق.

وأضاف سماكة أن الأهلي يعاني من أخطاء دفاعية واضحة وغياب الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب، مشيرًا إلى أن المدرب الجديد يحتاج لمزيد من الوقت للتعرف على إمكانيات اللاعبين قبل الحكم عليه.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن طاهر محمد طاهر لم يظهر بشكل قوي أمام بتروجيت بسبب اللعب في غير مركزه، كما أن كثرة فقدان الكرة من لاعبي الأهلي ساعدت بتروجيت على إدراك التعادل، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء حامد حمدان لاعب بتروجيت، الذي قال إنه صنع الفارق خلال المباراة.