الصور الأولى لضحايا حادث الصعق الكهربائي لـ 4 شباب فى قنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - تنشر "صوت الأمة" صور ضحايا الصعق الكهربائي داخل مزرعة في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، والذي راح ضحيته 4 شباب.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع 4 أشخاص جميعهم من قرية الرزيقات في محافظة الأقصر، وذلك بعد تعرضهم لصعق كهربائي داخل مزرعة التابعة للقرية، أثناء عمل صيانة، وتبين مصرع يوسف محمد يوسف، أحمد عبدالمنعم يوسف، مصطفى يوسف محمد محمود، محمد فرج الله عبدالستار

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الجهات لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.