نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون في رام الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثاني على التوالي منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، ما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين الذين يعتمدون على هذا الموسم كمصدر رئيسي للدخل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تغلق البوابة الحديدية التي نصبتها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من المرور إلى أراضيهم الواقعة خلفها.

احتجاز مسن فلسطيني بعد مشادة مع جنود الاحتلال

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال احتجزت المواطن المسن فهد أبو الحاج عقب مشادة كلامية مع الجنود أثناء محاولته الوصول إلى أرضه، فيما واصلت القوات ممارساتها القمعية ضد المزارعين، في ظل تجاهل متعمد لحقهم في العمل بأراضيهم.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت الأسبوع الماضي المواطنين من دخول أراضيهم في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي تجاههم لتفريقهم بالقوة.

158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن طواقمها رصدت 158 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، منها 17 اعتداء نفذه جيش الاحتلال و141 اعتداءً ارتكبه المستوطنون، ما يعكس تصاعد الانتهاكات بحق المزارعين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأضافت الهيئة أن المستوطنين وجنود الاحتلال يواصلون الاعتداء على المزارعين ومصادرة أراضيهم، في محاولة لتهجيرهم ومنعهم من ممارسة نشاطهم الزراعي في المناطق القريبة من المستوطنات والجدار الفاصل.

الزيتون.. موسم مقاومة وصمود

ويُعد موسم قطف الزيتون من أهم مواسم الصمود الفلسطيني، إذ يشكل رمزا للارتباط بالأرض ومقاومة سياسات التهجير والاستيطان، رغم ما يواجهه المزارعون سنويًا من اعتداءات وقيود مشددة تفرضها سلطات الاحتلال.