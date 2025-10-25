نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إشادة باكستانية بالدور المصري وتهنئة للرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المشير عاصم منير، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية، في قصر الاتحادية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير عامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، واللواء سيد محمد جواد، رئيس سكرتارية رئيس أركان القوات البرية الباكستانية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، وبحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية.

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع باكستان

خلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الباكستانية خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء به في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم جهود السلام والتنمية والازدهار في البلدين.

وأشار الرئيس إلى أن العلاقات بين القاهرة وإسلام آباد تستند إلى تاريخ طويل من التفاهم والاحترام المتبادل، موضحًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة للبناء على النجاحات المشتركة، وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

تهنئة باكستانية للرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام

من جانبه، نقل المشير عاصم منير إلى الرئيس السيسي تحيات دولة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أعرب عن تقديره العميق للدور المصري الرائد في دعم قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة لتحقيق السلام في المنطقة.

وقدم المسؤول الباكستاني تهنئة رسمية إلى الرئيس السيسي بمناسبة نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت التوقيع على اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن القيادة الباكستانية تتابع باهتمام بالغ التحركات المصرية في هذا الملف، وتثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لوقف نزيف الدماء وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكد رئيس أركان القوات البرية الباكستانية أن بلاده تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، وأن التعاون القائم بين الجانبين يمثل نموذجًا يحتذى به في العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.

إشادة بالدور المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي

أشاد المشير عاصم منير بما وصفه بـ«الدور المحوري» الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القاهرة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تلعب دور الوسيط النزيه بين الأطراف المتصارعة في أكثر من ملف إقليمي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما أثنى المسؤول الباكستاني على قدرة مصر على الجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي الفاعل، وبين جهودها الإنسانية في دعم المتضررين من الصراعات في المنطقة، مؤكدًا أن هذا النهج المصري يعكس رؤية استراتيجية متوازنة تهدف إلى بناء السلام الحقيقي والدائم.

تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين

من جانبه، استعرض الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال اللقاء، أوجه التعاون القائم بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الباكستانية، مؤكدًا أن هناك رغبة مشتركة في تعزيز التنسيق العسكري والتدريب المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات الدفاعية بين مصر وباكستان تشهد تطورًا مستمرًا، يعكس الثقة المتبادلة والحرص على بناء شراكة قوية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، لافتًا إلى أن التعاون العسكري بين البلدين لا يقتصر على التدريب فقط، بل يمتد ليشمل التصنيع الحربي ونقل التكنولوجيا.

الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والباكستاني

في ختام اللقاء، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والباكستاني، مشيرًا إلى أن ما يربط البلدين من قيم دينية وثقافية مشتركة يمثل أساسًا قويًا لبناء تعاون مستقبلي أكثر شمولًا.

وأكد الرئيس أن مصر تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع باكستان خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والسياحة، مشددًا على أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين لتفعيل ما تم الاتفاق عليه من برامج تعاون.

ختام اللقاء وتأكيد التعاون المشترك

اختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على دعم مصر لجهود باكستان في تحقيق التنمية والاستقرار في جنوب آسيا، وتقدير إسلام آباد للدور المصري البارز في تعزيز السلام بالشرق الأوسط.

كما تم الاتفاق على مواصلة التعاون بين المؤسستين العسكريتين في البلدين، من خلال زيادة التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في تطوير قدرات القوات المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.