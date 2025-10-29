وزير الخارجية يشارك فى إطلاق الصالون الثقافى للمصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم فى إطلاق الصالون الثقافى للمصريين بالخارج الذى تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويأتى الصالون ضمن جهود الوزارة لتكثيف التواصل مع المصريين فى الخارج، وإتاحة مساحة للحوار والنقاش مع الجاليات المصرية فى الخارج فى مختلف الموضوعات، بحيث يتطرق الحديث إلى المناحى الثقافية والسينما والفنون والآداب والسياسة والاقتصاد والسياحة والآثار والرياضة والعمل الاجتماعى، ليكون الصالون الثقافى بمثابة منصةً ومنبرًا حواريًا وتفاعليًا مع الجاليات المصرية فى الخارج، ويسهم فى ربط الجاليات المصرية بالوطن وإحاطتهم بتطورات الحياة الثقافية والفنية والاقتصادية فى مصر بصفة دورية، وذلك من خلال دعوة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشخصيات العامة المصرية من السياسيين وكبار المفكرين والمثقفين والفنانين والشخصيات الرياضية البارزة ورجال الأعمال للتحاور مع الجاليات المصرية.

تفاصيل أول صالون ثقافى للمصريين بالخارج

فى هذا السياق، استهل الصالون الثقافى للمصريين بالخارج، لقاءه الأول، باستضافة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أدار اللقاء السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فى حوار مفتوح مع عدد من أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، كما شارك السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج فى حضور الصالون الثقافى.

محاور سياسة مصر الخارجية وملفات العمل الدبلوماسى

تطرق الوزير فى حديثه وحواره مع الجاليات المصرية بالخارج إلى أبرز محاور سياسة مصر الخارجية، وملفات العمل الدبلوماسى، والتحديات المحيطة بالسياسة الخارجية المصرية فى محيطها الإقليمى والدولى، وكذا ما تقوم به وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من جهود لخدمة المصريين بالخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للجاليات المصرية بالخارج.

ماذا يقدم الصالون للمشاركين من الجاليات المصرية بالخارج؟

من جهة أخرى، أتاح الصالون الثقافى الفرصة للمشاركين من الجاليات المصرية بالخارج للتفاعل المباشر مع السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات على السيد الوزير اتصالا بسياسة مصر الخارجية وتحركاتها الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، كما تفاعل السيد الوزير مع المقترحات والاستفسارات التى أثيرت من أبناء الجاليات المصرية بالخارج بشأن الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.