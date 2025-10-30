مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 04:32 مساءً - يواصل حزب مستقبل وطن تنظيم سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية في مختلف المحافظات، في إطار حملته لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي 10 و11 نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الحزب لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأكد قيادات الحزب خلال اللقاءات أن مستقبل وطن يسعى من خلال برامجه ومرشحيه إلى تحقيق مزيد من التواصل مع المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم، مشيرين إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات.

وشهدت المؤتمرات حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث أعرب المواطنون عن ثقتهم ودعمهم لمرشحي الحزب، مؤكدين حرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.

كما تواصلت فعاليات اليوم السادس من الدعاية الانتخابية بمشاركة آلاف المواطنين في عدد من محافظات المرحلة الأولى، وسط أجواء من الحماس والتفاعل مع برامج مرشحي الحزب.