العناني في افتتاح المتحف المصري الكبير: الأحلام الكبيرة لا تولد بين ليلة وضحاها بل تبنى برؤية واضحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - أكد مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) الدكتور خالد العناني، أن الأحلام الكبيرة لا تولد بين ليلة وضحاها، بل تبنى برؤية واضحة، وتُترجم بتسخير الموارد، وتُبنى على سنوات من الشغف والعزيمة والإصرار، وبروح جماعية تؤمن بالحلم وتعمل لتحقيقه.

وأشار العناني - في كلمته المسجلة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم /السبت/ التي يشهدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة 79 وفدا رسميا - إلى أن هذه القيم هي أبرز الدروس التي استخلصها خلال أكثر من ست سنوات من العمل في مشروع المتحف، إلى جانب نخبة متميزة من الزميلات والزملاء، مؤكداً أن هذه التجربة شكلت مصدر إلهام له ورسمت ملامح رؤيته في حملته الانتخابية "اليونسكو من أجل الشعوب".

وقال "ليكن افتتاح اليوم دعوة مفتوحة للأطفال والمجتمعات والباحثين والزوار من مختلف أنحاء العالم، ليأتوا ويكتشفوا ويعيشوا روح حضارة لا تزال تلهم الإنسانية بقيمها الراسخة: السلام، والحوار، والمعرفة، والعدالة".