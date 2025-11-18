هند الضاوي: صراع نتنياهو ووزير دفاعه يهدد بأزمة داخلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 11:32 مساءً - علقت الإعلامية هند الضاوي، على التوترات المتصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن حرب التغريدات الدائرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس ليست مجرد خلاف سياسي عابر، بل هي انعكاس لأزمة عميقة وصراع شخصي على السلطة والنفوذ داخل حزب الليكود.

خلاف نتنياهو وكاتس

وقالت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس: "ما نشهده اليوم هو انتقال الخلافات من الغرف المغلقة إلى العلن، وهو صراع شخصي بحت يتزامن مع اقتراب الانتخابات التمهيدية للحزب، لم يعد الأمر يتعلق بمستقبل إسرائيل أو أمنها، بل بمستقبل شخصين سياسيين يسعى كل منهما لتعزيز مكانته على حساب الآخر".

وأضافت هند الضاوي، أن نتنياهو يرى في تحركات كاتس الإعلامية، وتحديداً "الإفراط في التغريد"، محاولة لتحقيق أهداف شخصية لا تخدم المصلحة العامة، مشيرة إلى أن "اتهام نتنياهو لكاتس بتعيين مستشار قانوني عسكري دون الرجوع إليه، وقيام نتنياهو بتهميش كاتس في لقاءات هامة مثل لقائه بكوشنر، كلها مؤشرات على أن الثقة بين الرجلين قد انهارت تماماً".

الصراع في الداخل الإسرائيلي

وأوضحت هند الضاوي، أن هذا الصراع يمثل تحولاً خطيراً في طبيعة الخلافات السياسية في إسرائيل، قائلة: "لقد انتقلت إسرائيل من مرحلة الاختلاف الصحي حول مستقبل الدولة، كما كان بين بن غوريون وجابوتنسكي، إلى مرحلة الخلافات الشخصية التي تهدف إلى تحقيق مكاسب ذاتية ضيقة. هذا التحول ينذر بتعميق الانقسامات الداخلية".

وحذرت هند الضاوي من أن هذا الصراع الداخلي قد تكون له عواقب وخيمة على استقرار إسرائيل، مشيرة إلى أن "إسرائيل لم تعد بحاجة لعدو خارجي، فالانقسامات الداخلية والصراع على السلطة قد يؤديان إلى تفتيت الدولة من الداخل. ما يحدث اليوم هو مجرد زقة قد تؤدي إلى حالة من الفوضى والصراع في الشارع".