موقع يرصد حضور ملوك وأمراء لافتتاح المتحف المصرى الكبير .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - رصد موقع معنى بالملوك والأمراء حضور ملوك وملكات من جميع أنحاء العالم ورؤساء دول وكبار الشخصيات في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال موقع "رويال واتشر" إن جوهرة التاج فى المتحف ستكون كنز توت عنخ آمون، مقبرة الفرعون الوحيدة التي عُثر عليها سليمة، وسيُعرض في المجموع حوالي 5400 قطعة عثر عليها عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر في المقبرة عام 1922.

وستُعرض جميع هذه الآثار في مساحة واحدة مقسمة إلى صالات عرض تتيح للزوار الحصول على صورة كاملة عن الحياة في عهد توت عنخ آمون. وقال إن صالات عرض المتحف المصري الكبير مترابطة زمنيًا، مما يتيح للزوار رحلة عبر تاريخ مصر القديمة بأكمله.

ويعرض المتحف المصري الكبير عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة التي اكتُشفت مع توت عنخ آمون، والبالغ عددها 5000 قطعة، في مكان واحد لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة عام 1922.

وحضر ضيوف ملكيون الافتتاح الرسمي للمتحف الأثري المعروف باسم "الهرم الرابع" نظرًا لتصميمه وقربه من مقابر الجيزة. وتضم المساحة المعمارية معارض دائمة تشغل مساحة 85,000 متر مربع، ويغطي المجمع بأكمله مساحة 480,000 متر مربع. وهو مصمم لاستقبال ما يصل إلى 15,000 زائر يوميًا.

وحضر ملوك إسبانيا وبلجيكا وملكات الأردن والدنمارك وملوك لوكسمبورج وموناكو واليابان وتايلاند والشرق الأوسط في افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة.