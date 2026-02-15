وزير الخارجية يلقي كلمة أمام الاتحاد الأفريقي حول عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:30 مساءً - ألقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج كلمة أمام الاتحاد الأفريقي خلال جلسة بعنوان “عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين”، تناول خلالها سبل تعظيم استفادة القارة من هذه العضوية، بما يعزز حضور أفريقيا في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

واستهل وزير الخارجية كلمته بتهنئة جنوب أفريقيا على رئاستها لمجموعة العشرين، وأكد أهمية توظيف عضوية الاتحاد الأفريقي بالمجموعة لدفع أولويات القارة، وفي مقدمتها إصلاح النظام المالي العالمي، وتطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، والاستفادة من الأدوات القائمة، فضلًا عن إيجاد حلول فعالة ومستدامة لأزمة الديون السيادية.

كما شدد على ضرورة تحديث أولويات الاتحاد داخل المجموعة بشكل دوري، وتعزيز انخراط الدول الأفريقية في صياغتها، ووضع آليات واضحة لمتابعة المشاركة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح شعوب القارة.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز صوت أفريقيا في القضايا الاقتصادية العالمية، داعيا إلى تنسيق أفريقي وثيق وتوحيد الرؤى والمواقف داخل المجموعة، بما يعزز قدرة القارة على التأثير في صنع القرار الدولي وتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والاستقرار والازدهار.