فبراير 2026 يبدأ بمليارات الدعم.. الحكومة تصرف معاش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 03:29 مساءً - أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنه تم البدء في صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستحقين بدءًا من صباح اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026.

بدء صرف دعم تكافل وكرامة عن فبراير 2026

بدأ المستفيدون من صرف معاش تكافل وكرامة صرف قيمة الدعم المستحق عن شهر فبراير من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك على كافة أنحاء الجمهورية.

حقيقة وقف معاش تكافل وكرامة

هناك العديد من الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية بشأن وقف صرف معاشات تكافل وكرامة، لكن الوزارة نفت ما يتم تداولة مؤكدة استمرار الدعم النقدي المشروط لمن يتوافق عليهم شروط الصرف.

شروط صرف تكافل وكرامة

أوضحت الوزارة بأنه ينبغي ألا يكون للمواطن دخل ثابت، وألا يمتلك عقارات أو سيارات وأراضي، وأن يكون من بين ذوي الإعاقة أو من الأمراض المزمنة، وأن يكون الأطفال مسجلون بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.