نقابة المحامين تعلن بدء تحصيل اشتراكات النقابة والعلاج لعام 2026 اعتبارًا من اليوم

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نقابة المحامين عن بدء تحصيل اشتراكات النقابة والعلاج لعام 2026 اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، وذلك في إطار حرص مجلس النقابة على تجنّب التكدس وتيسير الإجراءات على السادة المحامين بمختلف النقابات الفرعية.

ويتم تجديد الاشتراكات من خلال مقر النقابة العامة بنادي المحامين النهري بالمعادي، إلى جانب جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمحامين سهولة سداد الاشتراك السنوي في أقرب موقع جغرافي لهم.

وأوضحت النقابة أنه سيتم تفعيل خدمة الاشتراك في العلاج اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك للسادة غير المشتركين في نظام العلاج لعام 2025، بهدف ضمان انتظام الاستفادة من منظومة العلاج وتحقيق العدالة بين جميع الأعضاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد المبكر للعام النقابي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بضرورة تنظيم العمل الإداري والمالي داخل النقابة بما يضمن تقديم خدمات ميسّرة ومتطورة للأعضاء.

جدير بالذكر أن نقابة المحامين تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين وأسرهم، إذ يمثل نظام العلاج أحد أهم أوجه الدعم التي تقدمها النقابة، إلى جانب المشروعات الخدمية الأخرى التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمحامين على مستوى الجمهورية.