أحمد جودة - القاهرة - وزارة العمل تعلن عن مئات فرص العمل الجديدة لشهر نوفمبر 2025 في مختلف المحافظات.. والتقديم متاح عبر المديريات والموقع الرسمي

أعلنت وزارة العمل عن إصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف، التي تتضمن مئات فرص العمل الجديدة المتاحة للشباب من الجنسين في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ضمن خطة الدولة المستمرة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل.

أبرز التخصصات المطلوبة في النشرة

تضم النشرة مجموعة متنوعة من التخصصات تناسب المؤهلات العليا والمتوسطة والفنية، من بينها:

أخصائي تسويق

أخصائي موارد بشرية

مهندسو اتصالات وكهرباء

مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي

مديرو صيانة ومحاسبون

مشرفو مواقع وتنجيد

ليدي جارد (إناث)

مشرفو إنتاج وشيفات

أخصائيو مشتريات وبائعون ومقدمو طلبات

أمناء مخازن ومندوبو مبيعات ومراقبو جودة

فنيون وسائقون (رخص أولى – ثانية – ثالثة)

أفراد أمن

عمال إنتاج ونظافة ومجالات فندقية ومطاعم بجميع الأقسام

وظائف مخصصة لذوي الهمم

أكدت وزارة العمل أن النشرة تتضمن أيضًا عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العمالة لهذه الفئة دعمًا لمبدأ تكافؤ الفرص والدمج في سوق العمل.

مواعيد وطريقة التقديم

يستمر التقديم على هذه الوظائف خلال شهر نوفمبر 2025، ويمكن للراغبين التقديم من خلال:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

مديريات العمل في جميع المحافظات.

الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الإنترنت.

التواصل المباشر مع الشركات من خلال بيانات الاتصال المرفقة في النشرة الرسمية.