نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد الحلواني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الفنان أحمد الحلواني جدلا واسعا عبر منصات التواصل الإجتماعى نظرا لإنتشار صورة له في العناية المركزة، مما اتضح أنه تم نقله إلى غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية، بسبب إصابته بجلطة في القلب، إثر انسداد دعامة القلب، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في الأيام الأخيرة مما أدى إلى نقله لغرفة العناية المركزة.



وفي سياق منفصل، كشف الفنان أحمد الحلواني، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة مفاجئة خلال الأيام الماضية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا للملاحظة الطبية داخل المستشفى، وقال الحلواني في تصريحات اعلامية: تم وضعي تحت الملاحظة لمدة أسبوع، وعملت قسطرة استكشافية علشان يشوفوا الحالة، واكتشفوا إن عندي مياه على الرئة ومجموعة جلطات، الدكتور قال لازم أستمر على العلاج لـ يوم الاثنين، وهيحاولوا ينزلوا المية على الرئة بالعلاج إن شاء الله، ادعو لي ربنا يقومني بالسلامة.

اخر أعمال أحمد الحلواني

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد الحلواني شارك في مسلسل العتاولة، الجزء الأول، بطولة الفنان باسم سمرة، وأحمد السقا، وعُرض العمل في السباق الرمضاني، وشارك في بطولة مسلسل العتاولة مجموعة من أبرز الفنانين منهم: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.