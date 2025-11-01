الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد القرنفل من أكثر الأعشاب المفيدة لصحة إنها تجعل مظهره أكثر جاذبية، لأنه يحتوي على عناصر غذائية تقدم لصحته فوائد تجميلية وعلاجية ووقائية، وفي السطور التالية سنقدم لكم 8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر.

الكل هيسألك على جمال شعرك.. وصفة القرنفل لتطويل الشعر وانبات الفراغات وعلاج التساقط

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

ووفقًا لما ذكره موقع هيلثي، إليكِ 8 فوائد تجعل هذا المكون أساسيًا في روتين العناية بشعرك:

1. يحفز نمو الشعر:

يساعد زيت القرنفل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي يساهم في إنبات الشعر من جديد.

2. يمنع تساقط الشعر:

يحتوي القرنفل على مضادات أكسدة تعمل على بصيلات الشعر وتمنع تساقطه.

3. يمنح لمعانًا طبيعيًا:

تساعد بضع قطرات من زيت القرنفل الممزوج بزيت الزيتون على منح الشعر بريقًا لافتًا.

4. يقضي على القشرة:

بالإضافة إلى ذلك، يساهم القرنفل في الحصول على فروة رأس خالية تمامًا من القشرة، لأن خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا تساعد على تنظيف فروة الرأس بعمق.

5. يقلل التقصف:

يوفر القرنفل للشعر حماية كبيرة ضد التقصف والتلف، لأنه يحتوي على زيت طبيعية، تساعد على تغذيته وجعله أكثر لمعانًا وحيوية ونعومة، فهو يعمل على ترميم الشعر الضعيف من الجذور حتى الأطراف.

6. يخفف الحكة والالتهابات:

بفضل مكوناته الطبيعية المهدئة، فهو يساهم في تخفيف الحكة والالتهابات.

7. يعطر الشعر برائحة فاخرة تدوم:

يمنح القرنفل شعرك رائحة زكية ومميزة تدوم لساعات.

8. بديل طبيعي للبلسم:

يمكن استخدام مغلي القرنفل بعد الشامبو للحصول على شعر حريري دون مواد كيميائية.

وصفة القرنفل للشعر الطويل واللامع

قومي بغلي 5 حبات قرنفل في كوب ماء، واتركيه حتى يبرد، ثم استخدميه كغسول يومي لفروة الرأس، والنتيجة ستذهلك خلال أسبوعين فقط.

نصائح عند استعمال القرنفل للشعر