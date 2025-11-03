نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحدث الأعمال السينمائية الجديدة ل أحمد عصام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



يستعد الفنان أحمد عصام لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الحباية" خلال الأيام المقبلة بعد غياب فترة طويلة عن التمثيل.



و العمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، حيث يناقش عددًا من القضايا الحياتية في إطار خفيف يعتمد على المواقف الإنسانية والكوميدية،ويضم الفيلم مجموعة مميزة من الفنانين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة القادمة.

آخر أعمال أحمد عصام

يذكر أنه شارك الفنان أحمد عصام في العديد من الأعمال الفنية منها أفلام عمر وسامي ونور عيني أما عن مسلسلات مثل ولي العهد، الشك، دكتور أمراض نسا وغيرها كثير من الأعمال.