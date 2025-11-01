قاهر الدهون وزني 14 كيلو ..طبيب سعودي يكشف عن وصفة جهنمية متوفرة بكل بيت لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن

الرياض - كتبت رنا صلاح - كان الطبيب السعودي خالد الخضري يعاني من زيادة ملحوظة في الوزن وصلت إلى 94 كيلو جرامًا، وقد تسبب له ذلك في العديد من المشكلات الصحية مثل الانتفاخات المزمنة في القولون وآلام المعدة وارتفاع ضغط الدم، مما جعله يبحث عن وسيلة فعالة لاستعادة صحته من دون اللجوء إلى الحميات القاسية أو الأدوية.

القرار الجريء بالتوقف عن تناول الخبز

قرر الطبيب اتخاذ خطوة جريئة وهي التوقف تمامًا عن تناول الخبز بجميع أنواعه، والاكتفاء بتناول الوجبات باستخدام الملعقة فقط، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن يشمل الخضروات والبروتينات والدهون الصحية. وأكد أن هذا القرار لم يكن سهلاً في البداية، خاصة وأن الخبز كان جزءًا أساسيًا من نظامه الغذائي اليومي منذ سنوات طويلة.

صعوبة التعود في الأيام الأولى

خلال الأسبوع الأول من التجربة، واجه الطبيب صعوبات كبيرة في التكيف مع غياب الخبز، وشعر بالجوع والرغبة في العودة إلى عادته القديمة، لكنه أصر على الاستمرار حتى تجاوز المرحلة الصعبة، ومع مرور الوقت بدأ يشعر بتحسن في الهضم وتراجع الانتفاخات وزيادة في مستويات النشاط والطاقة اليومية.

نتائج مذهلة بعد عامين من الالتزام

بعد مرور عامين على اتخاذ هذا القرار، نجح الطبيب في الوصول إلى وزن 80 كيلو جرامًا فقط، واستعاد صحته ولياقته بشكل ملحوظ. وأكد أن خسارة الوزن ليست مسألة حرمان بقدر ما هي قرار وإصرار على التغيير، مشيرًا إلى أن التوقف عن الخبز ساعده على التخلص من مشاكله الصحية وتحسين حالته النفسية، وأن الالتزام والعزيمة هما المفتاح الحقيقي لأي تجربة ناجحة في خسارة الوزن.