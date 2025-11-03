الارصاد الجوية: غدا شبورة كثيفة وأمطار والصغرى بالقاهرة 21 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 4 نوفمبر، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

شبورة كثيفة صباح غد الثلاثاء 4-11-205

ومتوقع تأثر البلاد بشبورة مائية من (9:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

خرائط الأمطار الثلاثاء 4-11-205

ويشهد الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وجنوباً على حلايب - شلاتين على فترات متقطعة.

ومتوقع فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الثلاثاء 4-11-205

- الطقس فى القاهرة غدا الثلاثاء 4-11-205

العظمى 29 درجة.

الصغرى 21 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية غدا الثلاثاء 4-11-205

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

- الطقس فى مطروح غدا الثلاثاء 4-11-205

العظمى 24 درجة.

الصغرى 20 درجة.

- الطقس فى سوهاج غدا الثلاثاء 4-11-205

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.

- الطقس فى قنا غدا الثلاثاء 4-11-205

العظمى 34 درجة.

الصغرى 20 درجة.

- الطقس فى أسوان غدا الثلاثاء 4-11-205

العظمى 37 درجة.

الصغرى 21 درجة.