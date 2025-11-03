نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار رعدية على بعض المناطق وتحسن تدريجي في الطقس خلال الساعات القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد: أمطار رعدية على بعض المناطق وتحسن تدريجي في الطقس خلال الساعات القادمة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد حاليًا، مؤكدًا أن الهيئة كانت قد حذرت مسبقًا من هذه التقلبات الجوية التي بدأت منذ يومين وشملت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

وأوضح شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن البلاد شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية تقلبات جوية وسقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، نتيجة نشاط السحب الرعدية فوق مناطق من الصحراء الغربية وشمال الوجه البحري، شملت الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وتراوحت بين خفيفة ومتوسطة الشدة.

وأشار إلى أن بعض مناطق العاصمة القاهرة شهدت أمطارًا مساء أمس، واستمرت خفيفة إلى متوسطة اليوم على فترات متقطعة، مضيفًا أن كمية السحب الممطرة بدأت تقل تدريجيًا على أغلب المحافظات، ما يشير إلى دخول البلاد في مرحلة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مع بقاء فرص سقوط أمطار خفيفة غدًا على بعض مناطق السواحل الشمالية.

وأكد مدير عام التنبؤات أن درجات الحرارة لا تزال حول المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية على القاهرة، مع أجواء معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا، لافتًا إلى أن الطقس لن يشهد انخفاضًا كبيرًا في الحرارة خلال الأيام الأربعة أو الخمسة القادمة.

كما حذر شاهين قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة خلال الساعات المبكرة من دوت الخليج وحتى الثامنة أو التاسعة صباحًا، خاصة بالقرب من المسطحات المائية، مؤكدًا أهمية القيادة بحذر وتجنب السرعات العالية في تلك الفترات.

وفي ختام حديثه، نصح شاهين المواطنين بارتداء ملابس خريفية مناسبة في الصباح الباكر بسبب برودة الطقس النسبي، مع إمكانية تخفيف الملابس خلال فترات النهار، مشيرًا إلى أن الطقس سيشهد تحسنًا تدريجيًا وظهورًا لأشعة الشمس خلال الأيام المقبلة.

وأكد شاهين أن فصل الخريف هو أكثر الفصول التي تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتغير الأحوال الجوية من استقرار لأمطار ورياح في وقت قصير، مشيرًا إلى أن ذلك أمر طبيعي خلال هذه الفترة من العام. وأضاف أن الهيئة تتابع على مدار الساعة صور الأقمار الصناعية والرادار لرصد أي تطورات جديدة في حالة الطقس، وسيتم إصدار بيانات وتحذيرات فورية في حال حدوث أي تغيرات مفاجئة.

