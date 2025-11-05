نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يحضر مائدة مستديرة مع رئيس قرغيزيا والوفد المرافق له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع الرئيس صادير جاباروف رئيس الجمهورية القرغيزية والوفد المرافق له، وذلك عقب عودته مباشرة من الدوحة، في إطار الفعاليات الرسمية لزيارة الرئيس القرغيزي الأولى إلى مصر.

جلسة حوارية لتعزيز التعاون بين مصر وقرغيزيا

تأتي هذه المائدة المستديرة ضمن برنامج الزيارة الرسمية للرئيس جاباروف للقاهرة، والتي تشمل سلسلة من اللقاءات الثنائية الهادفة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وبخاصة في ضوء الاهتمام المشترك بتوسيع مجالات العمل المشترك.

وخلال الجلسة، ناقش الجانبان فرص مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية داخل قرغيزيا، وسبل دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أرحب، بما يتماشى مع علاقات البلدين السياسية المتنامية.

تأكيد على أهمية الزيارة وانعكاساتها المستقبلية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر ترحب بالتعاون مع قرغيزيا في مختلف المجالات، مؤكدًا أن المائدة المستديرة تمثل فرصة مهمة لبحث مشروعات جديدة، وتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

كما تأتي الجلسة استكمالًا للمباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره القرغيزي صباح اليوم، والتي شهدت التوقيع على عدة مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون في مجالات مختلفة.

وفد قرغيزي رفيع يرافق الرئيس جاباروف

ضم الوفد المرافق للرئيس جاباروف عددًا من كبار المسؤولين والوزراء في قرغيزيا، حيث جرى استعراض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية دعم الشراكات الاقتصادية والتعليمية والدينية والتنموية بين القاهرة وبشكيك.

ومن المقرر أن تستمر اللقاءات المشتركة خلال فترة الزيارة، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية للاتفاقات الموقعة، وتحديد خطوات العمل خلال المرحلة المقبلة.