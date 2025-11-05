نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباليتي يشيد بروح لاعبي يوفنتوس رغم التعادل مع سبورتنغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، إعجابه بروح الفريق ورغبته القوية في الفوز، مؤكدًا ثقته بأن الانتصارات ستأتي قريبًا، وذلك بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله 1-1 أمام ضيفه سبورتنغ، الثلاثاء.

وأقيل إيغور تيودور، سلف سباليتي، الشهر الماضي بعد فشله في الفوز في 8 مباريات متتالية في كل المسابقات.

وحقق المدرب الجديد، الذي قبل تولي المهمة بعقد قصير الأجل لإنقاذ الفريق المتعثر، فوزًا في الدوري الإيطالي على كريمونيزي في أول مباراة له مع الفريق، لكنه لم يتمكّن من قيادة يوفنتوس لتحقيق انتصار على أرضه كان من شأنه أن ينعش حملته الأوروبية.

وتأخر يوفنتوس، الذي جمع 3 نقاط من 4 مباريات، بهدف مبكر سجّله ماكسيميليانو أراوخو، قبل أن يتمكن دوسان فلاهوفيتش من إدراك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 34.

وقال سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا السابق: «أنا سعيد بأداء الفريق. أظهرنا شخصيتنا، واللاعبون أظهروا رغبتهم في الفوز بالمباراة. إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، سنُحقق الكثير من الانتصارات».

وأضاف: «ردّ الفعل الذي حصلنا عليه منذ البداية منحني الأمل، بدا كأن الملعب بأكمله فهم طريقة لعب الفريق بشكل جيد، وهذا مؤشر إيجابي».

وأوضح تيون كوبمينيرز، لاعب وسط يوفنتوس، أن فريقه أظهر أداءً جيدًا ضد سبورتنغ، لكنه أشار إلى وجود جوانب لا تزال بحاجة إلى تحسين.

وقال اللاعب الهولندي، الذي لعب في مركز أعمق خلال المباراة، إنه شعر براحة أكبر هناك. وأبلغ شبكة «سكاي سبورتس»، الإيطالية: «أشعر براحة أكبر في هذا المركز، لأنني لست مهاجمًا يلعب وظهره للمرمى، كما حدث في مباريات أخرى. أبلغت سباليتي وممثلي النادي بذلك أيضًا».

وسيحل يوفنتوس ضيفًا على بودو جليمت يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لخوض مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا.