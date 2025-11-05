نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصل في اختبار خليجي قوي أمام المحرق بحثًا عن التأهل المبكر لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة خليجية مرتقبة.. الوصل الإماراتي يواجه المحرق البحريني لحسم صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الوصل الإماراتي مساء الأربعاء مواجهة نارية أمام المحرق البحريني على استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2، في مباراة تحمل طابعًا خليجيًا قويًا وصراعًا مباشرًا على قمة ترتيب المجموعة الأولى.

الوصلاوية يدخلون اللقاء برغبة كبيرة في تحقيق الفوز الرابع على التوالي لضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ16، بعدما جمع الفريق 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، مقابل 6 نقاط للمحرق الذي يسعى بدوره للعودة للمنافسة بقوة بعد خسارته الأخيرة أمام الوحدات الأردني.

ورغم الأداء المميز آسيويًا، يطمح الوصل بقيادة مدربه البرتغالي كاسترو إلى تجاوز الكبوات المحلية الأخيرة بعد الإقصاء من الكأس والتعادل في الدوري، حيث يركز الجهاز الفني على معالجة الأخطاء الدفاعية وتحسين الفاعلية الهجومية، مع عودة النجم سيرجينيو المنتظر أن يشكل ثنائيًا خطيرًا مع علي صالح في المقدمة.

في المقابل، يدرك المحرق أن المواجهة لن تكون سهلة، لكنه يسعى للظهور بصورة هجومية لتعويض تعثره السابق، خاصة أن أي نتيجة إيجابية أمام الوصل ستبقي على آماله في التأهل للدور المقبل. ويعوّل المدرب ناندينيو على خبرة لاعبيه في المباريات الكبيرة واستغلال الكرات الثابتة لاقتناص هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض.

وتأتي المباراة في وقت حساس لكلا الفريقين، فالوصل يبحث عن تأكيد تفوقه القاري وتثبيت أقدامه في الصدارة، بينما يسعى المحرق للتمسك بفرصته الأخيرة في المنافسة على التأهل. ويتوقع أن تشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا كبيرًا ودعمًا قويًا للفريقين في أجواء خليجية مثيرة.

ويتصدر الوصل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، يليه المحرق بـ6 نقاط من 4 مباريات، ثم الاستقلال الإيراني بـ3 نقاط من 3 مباريات، والوحدات الأردني بـ3 نقاط من 4 مباريات.

من المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، خاصة مع الأسلوب الهجومي الذي يتميز به الفريقان، حيث يمتاز الوصل بالضغط العالي والاستحواذ على الكرة، في حين يعتمد المحرق على الهجمات المرتدة السريعة. وستكون المواجهة أيضًا اختبارًا حقيقيًا لحراس المرمى في ظل توافر عناصر هجومية مميزة قادرة على التسجيل من أنصاف الفرص، مما يجعل الجماهير على موعد مع لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة الكروية الخليجية الأصيلة.