الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت الحكومة صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025 القاضي بمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ويأتي هذا القرار في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم للسكني رقم 164 لسنة 2025.

زيادة جديدة على شقق الإيجار القديم.. قرار عاجل يبدأ تنفيذه خلال ساعات

يهدف التمديد إلى تمكين اللجان المختصة من استكمال أعمال الحصر والتصنيف بدقة بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين في تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.

قرار عاجل بشأن شقق الإيجار القديم

ينص القانون الجديد على إعادة تقييم الإيجارات القديمة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية:

في المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الجديدة بـ 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تُرفع القيمة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الاقتصادية: حُدد الحد الأدنى للإيجار بـ 250 جنيهًا شهريًا.

كما يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيم الجديدة مؤقتًا إلى حين انتهاء أعمال اللجان مع تسوية الفروق إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية لضمان انتقال تدريجي للنظام الجديد دون الإضرار بأي طرف.

وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة ملف الإيجارات القديمة بشكل متوازن،وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية وتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع.