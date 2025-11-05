نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تفرض سيطرتها على شارع العدوي سليم ومجمع المدارس بالعمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الحملات المكثفة التي شنها حي العمرانية للتعامل الحاسم مع مخالفات المحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام بشارع العدوي سليم ومجمع المدارس، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين.

وقد نفذ حي العمرانية حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات من نهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات المخالفة.

تمكنت الحملات من غلق وتشميع منشآت مخالفة ورفع 450 حالة إشغال وتعدٍ للباعة الجائلين والمحال العامة، شملت "استاندات معروضات، ومدرجات، وحواجز، وأوتاد حديدية، وكراسي، شيشة"، وذلك في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط وتوفير حرم امن لسير المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاستمرار في شن الحملات بشكل يومي لتحقيق الانضباط بالشارع علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن والتعامل الفوري مع شكاوي المواطنين.

وقد شهدت الحملات متابعة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق بالمحافظة.

