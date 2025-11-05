أخبار مصرية

الأوقاف تعلن أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من "خطباء المكافأة المعتمدين"

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام ٢٠٢٥م (المجموعة الثانية)، من مديريات أوقاف: (الإسكندرية – الإسماعيلية – أسيوط – الأقصر – البحر الأحمر – الشرقية – القليوبية – المنوفية – المنيا).

وتدعو الوزارة الناجحين إلى سرعة استكمال ملفاتهم تمهيدًا لاعتمادهم رسميًا ضمن خطباء المكافأة على بند التحسين، على أن تشمل الأوراق المطلوبة: أصل المؤهل، وصورة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين حديثتين، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة.


وللاطلاع على كافة التفاصيل، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/64/7158/إعلان-مهم-بشأن-الناجحين-من-الراغبين-في-التحسين-من-خطباء-المكافأة-المعتمدين-لعام-٢٠٢٥م-المجموعة-الثانية

 

