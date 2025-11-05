نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم القاهرة تواصل جولاتها الميدانية بمدارس إدارة التبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الزيارات الميدانية تمثل أداة هامة لضمان فعالية العمل، وتحسين الأداء، والتعامل مع المشكلات في بيئة العمل الحقيقية، مشددة على أن المتابعة المستمرة هي السبيل لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية صباح اليوم الأربعاء الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢٥، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف، ومعالي محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، حيث تابعت سير الدراسة بعدد من مدارس إدارة التبين التعليمية، شملت مدارس الطلائع الابتدائية، والحديد والصلب الثانوية بنين، والحديد والصلب الثانوية بنات.

وكان في استقبالها الدكتور أحمد المهني، مدير عام الإدارة، وعدد من مديري المدارس، حيث استهلت “مدير المديرية” جولتها بمدرسة الطلائع الابتدائية، وتابعت مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، واطمأنت على انتظام تنفيذ التقييمات الأسبوعية وكراسات الحصة. كما وجهت بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول، ومتابعة الغياب يوميًا، والتأكيد على الالتزام والانضباط في الحضور.

وخلال تفقدها مدرسة الحديد والصلب الثانوية بنات، تابعت الدكتورة همت سير العملية التعليمية داخل الفصول، وراجعت دفاتر درجات المعلمين، مؤكدة على أهمية تسجيل الحضور والغياب يوميًا بدقة، لضمان حصول كل طالب على حقه في المتابعة. كما شددت على التأكد من دخول جميع الطلاب إلى المنصة التعليمية بعد تسليم الأكواد الخاصة بهم.

واختتمت “مدير تعليم القاهرة” جولتها بمدرسة الحديد والصلب الثانوية بنين، حيث تفقدت الفصول الدراسية، وتابعت انتظام الدراسة، مؤكدة على ضرورة الانضباط داخل المدرسة، ورصد الغياب أولًا بأول، وإبلاغ أولياء الأمور به، إلى جانب تكليف مسئول التطوير التكنولوجي بمتابعة دخول الطلاب على المنصة التعليمية لضمان استفادتهم الكاملة من الموارد الرقمية.

وأكدت مدير تعليم القاهرة في ختام جولتها أن المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية تهدف في المقام الأول إلى مصلحة الطلاب، وتحقيق بيئة تعليمية فعالة تسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على مواكبة تطورات العصر.