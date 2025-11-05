نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى مدبولي: منتدى الأعمال المصري القيرغيزي دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى الأعمال المصري القيرغيزي الذي يُعقد بحضور الرئيس صادير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، يمثل دفعة قوية على مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

قطاعات تعاون حيوية بين مصر وقيرغيزستان

أوضح رئيس الوزراء، خلال انطلاق فعاليات المنتدى، أن التعاون المشترك سيركز على عدد من القطاعات الحيوية، التي تشمل:

البنية التحتية

الطاقة بمختلف مصادرها

التعدين والصناعات المرتبطة به

الزراعة واستصلاح الأراضي

الاتصالات والتحول الرقمي

الصناعات الدوائية والتكنولوجية

وأشار إلى أن هذه المجالات تحظى بأهمية خاصة لدى الحكومتين، لما لها من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.

استكشاف فرص الاستثمار وتوسيع التبادل التجاري

أكد مدبولي أن المنتدى يمثل منصة مهمة للقطاعين الخاص والحكومي في البلدين لاستكشاف فرص التعاون الممكنة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوقين المصري والقرغيزي.

وأوضح أن المنتدى يتيح للمستثمرين التعرف على البيئة الاستثمارية، والقوانين المحفزة، والفرص المتاحة في مشروعات الطاقة، التصنيع، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

إرادة سياسية قوية لدعم التعاون الثنائي

شدد رئيس الوزراء على أن المناقشات التي جرت اليوم تعكس الرغبة المشتركة والإرادة السياسية الراسخة لدى الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق تقدم ملموس في التعاون الاستثماري والتجاري، من خلال:

زيادة الاستثمارات المتبادلة

دعم التصنيع المشترك

تسهيل حركة التجارة

تعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين

وأكد أن هذه الجهود ستسهم في ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة بين مصر وقرغيزستان.